Hansi Flick va prolonger avec Barcelone

Habitué des contrats d’un an, et des renouvellements au jour le jour, Hansi Flick se dirige vers un séjour rallongé au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2026, le tacticien allemand ravit ses dirigeants, et pourrait faire une entorse à ses habitudes pour s’inscrire dans la durée d’un point de vue légal. En effet, selon Mundo Deportivo, l’ancien coach du Bayern et les Catalans se seraient entendus autour d’un contrat jusqu’à juin 2027, une année supplémentaire par rapport au contrat actuel.

«J’ai beaucoup d’énergie et j’ai beaucoup d’idées sur ce que nous pouvons faire. Je ne suis pas un entraîneur qui veut signer un contrat de trois ans et assurer mon avenir, je ne suis pas un entraîneur comme ça. J’aime travailler pour le meilleur club du monde et ma mentalité est de prendre les choses année après année», expliquait l’Allemand pour justifier ses contrats courts. Cette saison, Hansi Flick réalise une prestation exceptionnelle, son équipe étant en route pour un quadruplé rappelant la grande époque du Barça.