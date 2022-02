La Juventus souhaiterait un nouvel attaquant

La Juventus Turin n'a pas hésité à sortir le chéquier cet hiver pour la nouvelle sensation de Serie A, Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe confirme les attentes placées en lui et la Vieille Dame se remet à rêver de jours meilleurs. L'objectif de la saison prochaine est évidemment d'être à nouveau considéré comme un prétendant au titre. Pour se faire, Massimiliano Allegri aurait ciblé un de ses besoins. Il souhaiterait accompagner Vlahovic d'un concurrent/remplaçant au profil différent, plus expérimenté, joueur de surface, un peu à la Giroud, explique Sky Sports Italia.

Outre ce suppléant en attaque, les Bianconeri travaillent également à prolonger certains joueurs arrivant en fin de contrat. Le dossier le plus chaud est bien entendu celui de Paulo Dybala. L'Argentin arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et n'a toujours pas prolongé, il se dit même qu'il aurait déjà choisi son futur club. Les dirigeants turinois devraient en tout cas refaire une offre, revue à la baisse par rapport à celle d'octobre dernier. En effet, l'ancien de Palerme est souvent blessé, ce qui a poussé son club à inclure une part plus faible de salaire fixe et des primes pour matchs joués et buts marqués. Le club devrait également prolonger De Sciglio et Bernardeschi, tandis que l'avenir de Cuadrado et de Perin reste à définir.