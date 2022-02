Paulo Dybala a enfin choisi son prochain club

La suite après cette publicité

Après une saison 2020/2021 assez blanche où la Covid-19 et les blessures l'ont handicapé, Paulo Dybala (28 ans) va bien mieux. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives, le natif de Laguna Larga n'est pas étranger au retour en forme de la Juventus au cours des dernières semaines. Annoncé proche d'une prolongation en début de saison, l'Argentin n'a toujours pas étendu son bail qui s'achève en juin prochain. Si bien que la possibilité de le voir prolonger est assez faible désormais.

L'Inter Milan et Manchester City font clairement partie des prétendants à sa signature. Pour autant, dans l'esprit de l'international argentin (32 capes, 2 buts), un club aurait la priorité selon Sport. Parfois annoncé proche du FC Barcelone par le passé, Paulo Dybala aurait reçu des contacts du club blaugrana selon le média catalan. Disposant de moyens financiers assez limités, le FC Barcelone verrait d'un bon œil le fait de pouvoir signer librement un joueur de la qualité de Paulo Dybala.

Paulo Dybala préfère le Barça

Par le passé, la présence de Lionel Messi, avec qui cela n'a jamais fonctionné en sélection argentine, avait empêché tout transfert. Pour autant, si le FC Barcelone apprécierait l'arrivée d'un joueur comme Paulo Dybala, il ne sera pas pour autant une cible prioritaire. Au niveau du joueur, sa priorité est le FC Barcelone et il aimerait jouer en Liga. Pour autant, les principales offres sont venues d'Angleterre.

Anciens de la Juventus, le directeur sportif Fabio Paratici et le coach Antonio Conte aimerait le faire venir à Tottenham. Le premier l'a connu du côté du Piémont tandis que le second apprécie son profil. L'Inter Milan est aussi très chaud dans ce dossier et veut l'arracher à la Juventus. La Vecchia Signora a fait une proposition récemment pour le prolonger, mais l'Argentin semble arriver à la fin d'un cycle. Favori dans l'esprit de ce dernier, le FC Barcelone peut s'offrir un joli coup pour cet été.

