Juventus : la prolongation de Paulo Dybala en bonne voie

Si les supporters de la Juventus Turin connaissent l'un des pires débuts de saisons de leur histoire, une petite éclaircie pourrait venir soulager leur peine : la prolongation de Paulo Dybala. Celui qui est devenu la pièce maîtresse des Bianconeri depuis le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United est lié avec le club de la Vieille Dame jusqu'à l'été prochain, mais le dossier est en discussions depuis quelque temps.

Selon les informations de Sky Sports Italia, l'entourage de la Joya serait en négociations avec la direction piémontaise, notamment sur le salaire de l'international argentin (30 sélections), mais le dialogue reste ouvert. De plus, son entraîneur Massimiliano Allegri lui fait confiance pour tenter de porter l'équipe et la relancer après une entame d'exercice catastrophique (2 défaites et 1 nul en championnat), et devrait le titulariser dimanche soir pour la réception de l'AC Milan (20h45).