LdC, Juve : Dusan Vlahovic savoure sa première

Première apparition en Ligue des Champions... et premier but pour Dusan Vlahovic (22 ans). L'attaquant de la Juventus, qui a scoré après 32 secondes de jeu, avait évidemment le sourire au micro de Sky Sport à l'issue du nul à Villarreal (1-1, 8e de finale aller de C1).

«C’était vraiment émouvant pour moi de jouer ce soir. J’ai fait mes débuts en Ligue des Champions, mais je ne suis pas satisfait à 100% parce que nous n’avons pas gagné alors que nous en avions la possibilité. Il y a un goût amer, mais nous regardons vers l’avenir, la tête haute», a lancé le Serbe, arrivé cet hiver en provenance de la Fiorentina, avant de revenir sur sa célébration. «Je ne sais pas pourquoi on veut toujours créer des polémiques. Je ne lis pas les journaux et je cherche juste à m’améliorer jour après jour, les pieds sur terre, et ma célébration était à destination d’un membre de ma famille, rien d’autre».