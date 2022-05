AC Milan : Stefano Pioli est fan de ses joueurs

Après la victoire de son équipe sur la pelouse de l’Hellas Vérone dimanche soir (1-3), le coach de l’AC Milan Stefano Pioli, n’a pas tari d’éloges sur ses joueurs. Le technicien italien qui était très satisfait de ce succès décisif dans la course au Scudetto, a expliqué qu’il était fan de ses joueurs et de leur engagement pour le club. « Je suis amoureux de mes joueurs, je sais ce qu'ils mettent sur le terrain. Ce soir, nous avons remporté la victoire, maintenant il nous en faut une autre lors du prochain match », a declaré le coach milanais.

Pioli a également salué la performance de Rafael Leao, auteur de deux passes décisives et de Sandro Tonali, qui a inscrit un doublé face à Vérone. « Rafa fait partie des jeunes joueurs mais déjà fort, j'ai dit immédiatement après deux jours de stage que lui et Tonali avaient un rythme différent de la saison dernière. Ensuite, il faut du temps pour construire une équipe et certains mécanismes... quand on construit avec un seul milieu de terrain, Sandro est plus libre de rejoindre. En raison de ses caractéristiques, il pourrait être un grand mezzala. La première fois que je lui ai parlé, il m'a dit "tout le monde me compare à Pirlo, mais je me sens plus comme Gattuso". Peut-être que si je dois vraiment le comparer, De Rossi est le joueur qui ressemble le plus aux deux aspects de son jeu », a détaillé l'entraîneur du Milan, qui affrontera dimanche l'Atalanta (18h).