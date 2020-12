Ligue 1 : le FC Nantes ne se reprend pas contre Dijon pour la première de Collot, Lorient sort de la zone rouge

Après la courte victoire du Stade Rennais sur la pelouse de l'OGC Nice en début d'après-midi (1-0), la 14e journée de Ligue 1 continuait ce dimanche avec quatre matches dans le multiplex de 15h. Quelques jours après le licenciement de Christian Gourcuff, remplacé par Patrick Collot sur le banc, le FC Nantes (14e) accueillait la lanterne rouge Dijon au Stade de la Beaujoire, où les supporters étaient venus faire part de leur mécontentement aux abords de l'enceinte. Dans une passe difficile avec quatre matches sans succès et un entraîneur remercié, les Canaris devaient relever la tête, et le 20e du championnat semblait être la cible idéale. Le 4-4-2 de Gourcuff oublié, Collot partait sur un 4-3-3 côté nantais pour faire changer les choses. Et dès le début de match, les locaux montraient de bonnes choses avec une première opportunité pour Simon, qui trouvait Racciopi sur sa route (8e).

Dijon mettait alors en place un fort pressing pour rééquilibrer la partie, mais le premier tournant arrivait. Touché dans la surface, Edmond obtenait un penalty que Simon transformait (24e, 1-0). Le FCN menait donc à la pause malgré des occasions de 2-0 (Simon 39e, Edmond 45e+1), alors que le 1-1 n'était pas loin non plus (Sammaritano 40e, Konaté 43e). Plutôt actif côté dijonnais, Konaté insistait mais se manquait encore (47e), avant d'être récompensé d'un intérieur du pied (54e, 1-1). Les locaux souffraient et Lafont réalisait un arrêt décisif (57e). Derrière, les deux équipes faisaient tout pour l'emporter avec plusieurs occasions de chaque côté, mais personne ne prenait le dessus. Le FCN restait à sa place, alors que Dijon était toujours dernier.

Les Merlus retrouvent le sourire, pas de vainqueur entre le RCSA et Metz

Au Stade du Moustoir, le FC Lorient (19e) recevait lui le Nîmes olympique (16e). A la recherche d'un succès depuis le 17 octobre, les Merlus voulaient profiter de la mauvaise passe des Crocos (une victoire sur les sept derniers matches) pour se donner un peu d'air et quitter la zone rouge. Et il ne fallait pas être en retard devant sa télévision. Au bout de deux minutes de jeu, Boisgard débloquait la situation pour le FCL (2e, 1-0), alors que son équipe était à la recherche d'un but depuis... le 17 octobre ! Bien lancés, les hommes de Christophe Pélissier doublaient la mise grâce à un penalty de Hamel (29e, 2-0) avant de se mettre définitivement à l'abri avec le but de Wissa (90e, 3-0), juste après ceux refusés à Lauriente (88e) et... Roux pour le NO (85e). Le score n'évoluait plus et Lorient prenait la 17e place du classement, tandis que le NO glissait lui dans le rouge (18e).

Dans le derby, le RC Strasbourg Alsace (17e) et le FC Metz (13e) croisaient le fer à la Meinau. En première période, Bronn ouvrait le score sur penalty (35e, 0-1) avant de manquer un second après la pause (51e). Les Strasbourgeois en profitaient pour égaliser avec un but de Simakan, fautif sur les deux penalties (66e, 1-1) mais Nguette redonnait l'avantage aux siens (70e, 1-2) avant un but de Thomasson (78e, 2-2). Les deux équipes se quittaient donc dos à dos. Enfin, le Stade Brestois 29 et le Stade de Reims s'affrontaient dans le Finistère. Grâce à des réalisations de Honorat (30e) et Mounié (77e), qui avait raté un penalty, le SB29 a pris les trois points (2-1).

