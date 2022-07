Le Mexique présente son nouveau maillot home pour la Coupe du monde 2022

Le Mexique vient de présenter son nouveau maillot domicile qui sera utilisé notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Voilà une nouvelle création qui devrait ravir les Mexicains, mais aussi les amoureux des beaux maillots. Le Mexique et adidas, son équipementier depuis 2007, viennent en effet de sortir le nouveau maillot domicile que porteront les joueurs de Gerardo Martino lors de la prochaine Coupe du monde, au Qatar, prévue en cette fin d'année 2022.

La suite après cette publicité

© adidas

Le vert est de retour

Le plus important pour cette tenue domicile concerne le retour du vert comme couleur dominante. Pour être plus précis, ce sont en fait deux nuances de vert qui ont été utilisées pour concevoir ce kit par la marque aux trois bandes. Des motifs réguliers plus foncés sont en effet présents sur les trois quarts du devant du maillot, alors que du vert plus clair compose la partie inférieure et que des bandes verticales rouges traversent la partie latérale et continuent sur l'arrière.

© adidas

Le blanc, pour représenter le nouvel écusson de la sélection mexicaine, ainsi que le logo d'adidas, qui ne comporte pas l'inscription en dessous, est aussi utilisé. Les trois bandes traditionnelles de l'entreprise allemande sont elles rouges, toujours au niveau des épaules.

Quetzalcoatl pour marquer le coup

Détail important de ce home kit pour le Mondial 2022 : la présence de Quetzalcoatl (une incarnation du serpent à plumes, dieu de la vie, de la lumière, de la civilisation, de la fertilité et du vent, l'un des dieux aztèques les plus importants), à l'arrière de cette tunique, au niveau du cou.

© adidas

Enfin, un short blanc et des chaussettes rouges compléteront ce home kit d'EL Tri pour la Coupe du monde 2022. Ce maillot designé par adidas pourrait bien faire des ravages dans les prochains mois, du moins en dehors des pelouses, alors que le Mexique est placé dans le groupe C en compagnie de l'Argentine, de l'Arabie saoudite et de la Pologne.

Venez précommander ce nouveau maillot domicile du Mexique en envoyant le code MEXICO ainsi que nom + prénom + n° de téléphone en DM sur l'Instagram de @foot.fr !