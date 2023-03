Liga : la Real Sociedad se relance face à Elche, Villarreal facile à Osasuna

Ce dimanche, jour de Clasico en Espagne, la 26ème journée de Liga se poursuivait avec deux affiches très intéressantes en prévision de la fin de saison et des places qualificatives pour les prochaines éditions des coupes européennes. La Real Sociedad, au pied du podium, recevait notamment la lanterne rouge, Elche. Dans un match très fermé, les locaux ouvraient le score au retour des vestiaires grâce à Takefusa Kubo (48e, 1-0). Quelques minutes plus tard, David Silva trouvait le poteau d’Edgar Badia (56e) puis plus rien jusqu’au but du break signé Ander Barrenetxea (90e, 2-0).

Dans l’autre rencontre, Villarreal se déplaçait sur la pelouse d’Osasuna. Respectivement 6ème et 9ème au coup d’envoi, les deux équipes pouvaient prendre des points précieux face à un concurrent direct au classement. Les visiteurs prenaient tout de suite le contrôle du match grâce à une réalisation précoce de Samuel Chukwueze (14e, 1-0). Malgré de très bonnes intentions dans cette partie, le score ne bougeait plus et il fallait attendre la fin de la rencontre pour voir les visiteurs prendre le large. José Luis Morales signait un doublé et scellait le match (85e et 90e+3, 3-0). Au classement, la Real Sociedad et Villarreal consolident leur position et s’imposent comme des prétendants solides aux places européennes.

