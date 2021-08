PSG : l'attitude de Kylian Mbappé déconcerte tout le monde à Madrid !

La suite après cette publicité

Comme si de rien n'était. Voilà une expression qui résume très bien ce qui s'est passé pour Kylian Mbappé du côté de Reims hier soir. L'attaquant parisien n'a pas semblé particulièrement perturbé par tout le feuilleton autour de son avenir et s'est offert un doublé, en plus d'une prestation plus que bonne dans le jeu. Il était en tout cas particulièrement impliqué, ne donnant clairement pas l'impression d'avoir la tête à Madrid.

Et forcément, ça ne passe pas inaperçu chez nos voisins espagnols, où la rencontre était en plus diffusée en clair sur la chaîne Telecinco et sur la chaîne Twitch du streamer Ibai Llanos. « Mbappé fait douter le madridisme », résume le quotidien AS ce lundi matin, insistant sur le comportement professionnel du Français et sur ces célébrations pour le moins intenses, qui ne ressemblaient clairement pas à celles d'un joueur malheureux ou voulant partir.

L'attitude de Mbappé susprend

Sa publication sur les réseaux sociaux aux côtés de Neymar et Achraf Hakimi est aussi interprétée comme un message allant dans ce sens là. Un écho confirmé du côté de la Cadena SER, où un des journalistes suiveurs du Real Madrid a expliqué qu'après le match du soir, le pessimisme ambiant à Madrid n'est pas la conséquence de l'attitude du Paris Saint-Germain mais de celle du joueur.

📻 SANEDRÍN



🇫🇷 El futuro de Mbappé



🗣️ JULIO PULIDO: "Hoy el pesimismo no es por el PSG, es por la actitud de Mbappé, y eso es nuevo"https://t.co/z80GD1XWmq — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 29, 2021

Les faits et gestes du Français surprennent donc, même si les médias ibériques savaient déjà que le joueur n'allait pas partir au clash publiquement. Seulement, c'est un nouvel élément qui vient s'ajouter à un week-end au cours duquel les nouvelles n'ont pas franchement été positives pour les fans Merengues. Affaire à suivre...