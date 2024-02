Inter-Atlético : Henrikh Mkhitaryan veut rester prudent

Victorieux contre l’Atlético de Madrid (1-0), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza, l’Inter Milan a fait la première partie du boulot ce mardi soir. Avec une belle domination et une solide maîtrise, les Nerazzurri ont verrouillé un succès précieux. Après cette victoire, Henrikh Mkhitaryan s’est arrêté au micro de Canal+ pour revenir sur cette rencontre gagnée par les siens mais aussi la belle entrée de l’attaquant autrichien, Marko Arnautović, buteur et héros du match :

«On voulait marquer plus de buts mais c’était pas mal. On doit jouer 90 minutes à Madrid, ce ne sera pas facile, on doit faire le mieux pour se qualifier. On a mis qu’un seul but mais on voulait faire plus. On sait très bien que l’Atlético est une très bonne équipe qui défend bien. On a essayé de faire le mieux possible pour ne pas laisser d’espace. Arnautovic ? Il n’a pas du tout été sifflé. Il a raté deux occasions mais c’est un grand joueur, un joueur important pour nous. La troisième occasion il a marqué», a déclaré l’international arménien.