Euro 2020 : la liste finale du Pays de Galles

Le Pays de Galles connaît ses 26 hommes pour l'Euro 2020. Alors que Robert Page avait dans un premier temps annoncé une pré-liste de 28 joueurs, le sélectionneur des Dragons a annoncé ce dimanche sa liste finale pour la compétition, alors que la date butoir était fixée au 1er juin par l'UEFA. Sans surprise, Daniel James (Manchester United) rejoint le groupe après avoir disputé la finale de la Ligue Europa avec les Red Devils (perdue contre Villarreal), tout comme les deux défenseurs de Swansea, malheureux finaliste des play-offs de Championship samedi, Connor Roberts et Ben Cabengo.

Les stars Aaron Ramsey et Gareth Bale, le capitaine, sont évidemment toujours présentes. Deux choix peuvent toutefois étonner : la convocation de Matt Smith, le jeune joueur de 21 ans appartenant à Manchester City et prêté à Doncaster Rovers cette saison, et celle de Rubin Colwill (19 ans), qui n'a évolué qu'à six reprises (190 minutes) avec l'effectif professionnel de Cardiff City, son club formateur. Rabbi Matondo (Schalke 04), Mark Harris (Cardiff City) ou encore Tom Lockyer (Luton Town) sont écartés de cette sélection.