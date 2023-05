L’OL envisage le retour de deux légendes

La suite après cette publicité

Renforcer le scouting en s’appuyant sur des Français ou des hommes connaissant le football français, c’est la nouvelle ligne de conduite prônée par John Textor à l’OL. Ce jeudi, Le Progrès révèle justement plusieurs noms étudiés par les têtes pensantes du club rhodanien dans ce projet de reconstruction.

Juninho, qui avait déserté son poste de directeur sportif en décembre 2021, notamment en raison de sa relation devenue polaire avec son directeur du football, Vincent Ponsot, ferait partie de cette short-list. Si sa prise de fonctions fut éphémère, la légende du club avait tout de même eu le nez creux sur les signatures de Bruno Guimarães et Lucas Paqueta, vendus respectivement 50,1 et 61,6 millions d’euros à Newcastle et West Ham par la suite. Le quotidien régional ajoute que le nom d’Éric Abidal, directeur sportif du Barça entre 2018 et 2020, serait également une option explorée. Reste également à savoir si Sonny Anderson, de retour en qualité de conseiller football en février, occupera un temps plein au club.

