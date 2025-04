Yaya Sanogo a signé au Brésil

À 32 ans, Yaya Sanogo va découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat. Ancien pensionnaire de l’AJ Auxerre passé par Arsenal, Crystal Palace, l’Ajax Amsterdam, Toulouse et Urartu, l’attaquant français sort d’une expérience en Chine où il a marqué 7 buts et délivré 1 passe décisive en 19 matches avec le QD Red Lions.

Cette fois, Sanogo prend la direction du Brésil. Nous pouvons confirmer les informations de la presse brésilienne selon lesquelles le natif de Massy a signé à l’Amazonas FC. La formation basée à Manaus évolue en Série B et a débuté son championnat par deux défaites et un match nul en trois rencontres. L’arrivée d’un buteur expérimenté comme Sanogo est donc annoncée comme une recrue de luxe. Sanogo s’est engagé jusqu’en janvier 2026.