Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Europa League

OL : Matthieu Louis-Jean se méfie du Celta

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mathieu Louis Jean dans les tribunes du Roazhon Park pour Rennes-OL @Maxppp

Le tirage au sort a plutôt été clément avec l’OL. Le club qui a dominé la première phase de cette Ligue Europa jouera le Celta en 8e de finale avec un match retour à domicile, et non pas le LOSC comme cela aurait pu être le cas. «Affronter Lille aurait un tirage plus compliqué pour nous car ce n’est jamais simple de tirer une équipe française en coupe d’Europe. Ça ne va pas être simple non plus contre le Celta, ils sont 6es du championnat espagnol. On l’a encore vu hier contre le PAOK, ça ne sera pas simple de jouer là-bas», assure Matthieu Louis-Jean, le Directeur Technique lyonnais présent à Nyon au siège de l’UEFA.

La suite après cette publicité

Autre satisfaction pour les Gones, ils sont tombés dans une partie de tableau plus ouverte où ils pourraient défier le vainqueur de Genk-Fribourg en cas de qualification pour les quarts de finale. «Notre partie de tableau est assez compliquée mais on préfère être dans celle-là, sourit le dirigeant au micro de Canal+ ce vendredi. On est ambitieux et on va continuer comme ça. Essayons déjà de passer le Celta. Avec le retour au Groupama Stadium, il faudra faire le nécessaire pour aller chercher la qualification.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier