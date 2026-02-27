OL : Matthieu Louis-Jean se méfie du Celta

Le tirage au sort a plutôt été clément avec l’OL. Le club qui a dominé la première phase de cette Ligue Europa jouera le Celta en 8e de finale avec un match retour à domicile, et non pas le LOSC comme cela aurait pu être le cas. «Affronter Lille aurait un tirage plus compliqué pour nous car ce n’est jamais simple de tirer une équipe française en coupe d’Europe. Ça ne va pas être simple non plus contre le Celta, ils sont 6es du championnat espagnol. On l’a encore vu hier contre le PAOK, ça ne sera pas simple de jouer là-bas», assure Matthieu Louis-Jean, le Directeur Technique lyonnais présent à Nyon au siège de l’UEFA.

Autre satisfaction pour les Gones, ils sont tombés dans une partie de tableau plus ouverte où ils pourraient défier le vainqueur de Genk-Fribourg en cas de qualification pour les quarts de finale. «Notre partie de tableau est assez compliquée mais on préfère être dans celle-là, sourit le dirigeant au micro de Canal+ ce vendredi. On est ambitieux et on va continuer comme ça. Essayons déjà de passer le Celta. Avec le retour au Groupama Stadium, il faudra faire le nécessaire pour aller chercher la qualification.»