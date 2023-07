Un consultant espagnol pète un plomb à cause de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé joue-t-il volontairement la montre ? Entre une prolongation au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025 ou un départ libre du club de la capitale pour le Real Madrid au terme de son contrat en juin prochain, le doute plane sur l’avenir de l’attaquant français. Une situation qui agace fortement de l’autre côté des Pyrénées au moment où le crack de Bondy s’offre du bon temps aux Etats-Unis en présence de son entourage au domicile de l’homme d’affaires Michael Rubin, de quoi alimenter à nouveau les rumeurs au sujet d’un potentiel transfert à Madrid.

Sur la chaîne El Chiringuito TV, le journaliste espagnol Juanma Rodriguez est apparu lassé de l’attitude du Français et a perdu son sang-froid au moment d’aborder son cas. « Moi j’en ai marre, je ne veux même plus en parler, j’en ai ras le bol. J’en ai marre, de Fayza Lamari, de je ne sais pas quel coup de fil. Je m’en fous, je ne veux pas qu’il vienne. […] Il n’est pas venu parce qu’ils lui ont donné plus d’argent, personne ne comprend ça ! Et maintenant, avec quel argent ? Qui est vraiment son agent ? Al-Khelaifi ? Sa mère ? Même les téléspectateurs en ont marre. Je n’ai rien à apporter sur Mbappé, on est fatigué ». Le message est passé…

