OM-Reims : les compositions officielles

La dernière de l'année ! La dix-neuvième journée de Ligue 1 offre une opposition entre l'Olympique de Marseille (2e) et le Stade de Reims (14e), deux équipes qui restent sur 3 victoires et 1 défaite lors de leurs 4 dernier matches. Au stade Orange-Vélodrome, les Marseillais auront à coeur de conserver leur fauteuil de dauphin et surtout de ne pas (encore) concéder des points chez eux. Leur bilan à domicile est de 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Jorge Sampaoli choisit de titulariser un 3-3-3-1, avec Gerson, Under, Payet et Milik. En face, Oscar Garcia est privé de quatre joueurs, touchés par le Covid. Il opte pour un 5-3-2. Faes et Flips sont forfaits, Abdelhamid est la tour de contrôle de la défense. Le duo El Bilal Touré et Nathanel Mbuku est aligné aux avant-postes alors qu'Hugo Ekitiké, incertain avant la rencontre, est laissé sur le banc.

Les compositions d'équipes :

OM : P. Lopez - Saliba, Caleta-Car, L. Peres - Rongier, Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Payet - Milik

Reims : Rajkovic - Foket, Gravillon, Mbow, Abdelhamid, Konan - Kebbal, Cassama, Lopy - E.B. Touré, Mbuku

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 2-1 sur l’Olympique de Marseille et tentez de remporter 1 328 € (cote à 8,30). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)