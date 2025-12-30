Les ambitions claires de Gaël Clichy pour le SM Caen

Gaël Clichy a enfin sauté le pas. Passé par le staff de l’Équipe de France Espoirs et de l’Équipe de France olympique entre 2023 et 2025, l’ancien latéral gauche de 40 ans va enfin débuter sa carrière d’entraîneur principal. Le SM Caen lui a donné cette opportunité en lui donnant les rênes de l’équipe première, ce lundi. Dixième de National, le club normand a été repris en juillet 2024 par la famille Mbappé, qui ne s’est pas mis dans la poche tous les supporters. Le Stade Malherbe ambitionne néanmoins de retrouver une place plus conforme à son histoire, alors que le club est passé de la Ligue 1 à la troisième division en six ans. Un défi qui correspond pleinement à l’état d’esprit du technicien toulousain.

Pour l’ancien international français (20 sélections), cette nomination est surtout la concrétisation d’un long parcours. « C’est une grande fierté. C’est quand même de longues années de travail. Je me prépare depuis à peu près six ans, lors de mon départ de Manchester City (2020). Et puis, finalement, on arrive au bout avec la validation du diplôme, avec plusieurs offres que j’ai déclinées sur les deux dernières saisons, pour différentes raisons », a-t-il confié à Ouest-France, lui qui compte s’appuyer sur son vécu. Mes vingt ans de carrière en tant que joueur vont me servir, être un socle, pour que je sois le meilleur entraîneur possible. »

Le National comme terrain d’apprentissage

Interrogé sur le choix du National pour lancer sa carrière, Gaël Clichy a balayé les doutes avec pragmatisme. « Je pense qu’il faut commencer, tout simplement. Que tu commences en National, en Ligue 2 ou en Ligue 1, le plus important est que les conditions soient réunies pour commencer à travailler comme tu l’entends. (…) Sur le premier job, il ne faut jamais choisir le logo. Il faut choisir les personnes qui composent ce club. » Il voit par ailleurs dans cette troisième division un niveau en pleine mutation. « On ne parle plus d’une ligue amateur, mais vraiment d’une ligue qui va se professionnaliser dans les prochains mois. Et ça, c’est important. »

Sur ses objectifs sportifs, le nouveau coach normand ne veut pas se cacher derrière une phase de transition prolongée. « Mon regard à moi, c’est que l’équipe a le potentiel pour aller taper très haut et faire quelque chose de grand sur les six mois. […] Ce projet me parle vraiment, pour plusieurs raisons, notamment le fait de pouvoir "reconstruire", sans être arrogant. C’est un club qui mérite d’être plus haut. » S’il garde la porte ouverte à des renforts, il reste concentré sur son groupe actuel : « si le vestiaire est renforcé à la trêve hivernale, tant mieux, si ce n’est pas le cas, mon job est de faire en sorte que les résultats suivent, que les joueurs soient performants. »

Mbappé n’était pas impliqué dans sa signature

Enfin, Clichy a tenu à clarifier la nature de ses échanges avec le propriétaire du club et assure avoir été recruté pour ses compétences techniques avant tout. « Kylian Mbappé a-t-il joué un rôle dans ma signature ? Pas du tout. Comme vous, je suis fan du joueur, on espère qu’il nous amène loin dans la saison, en tout cas en Coupe du monde. Je n’ai pas de relation avec lui, j’ai rencontré quelqu’un de sa famille, forcément. Mais moi, ce qui m’intéressait avant tout, c’était vraiment de rencontrer les personnes avec qui j’allais travailler. » À lui désormais d’écrire la nouvelle page de l’histoire caennaise. Elle débutera à Concarneau, le 16 janvier prochain.