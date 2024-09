OM : le sourire d’Adrien Rabiot face à des chants anti-parisiens

C’est une bombe en Ligue 1. Alors que l’information est parue ce dimanche soir, tout s’est accéléré dans la soirée même. En effet, Adrien Rabiot allait rejoindre l’OM et cela a réveillé la grande rivalité entre le PSG et le club phocéen. Tandis que les supporters parisiens ont écharpé le milieu de terrain, les fans marseillais avaient prévu d’accueillir en masse l’international français.

La suite après cette publicité

Ça n’a pas loupé ce lundi soir à l’aéroport de Marignane. Alors que des centaines et des centaines de fans marseillais ont accueilli chaleureusement le joueur de 29 ans, ce dernier a été choqué par l’accueil qui lui a été réservé. Le transfuge de la Juventus Turin s’est même fendu d’un sourire lorsque les supporters marseillais ont entonné le chante «Paris, Paris, on t’enc##e». Pour rappel, le joueur est formé au PSG et est natif de la région parisienne.