Le Barça négocie un drôle de troc avec Antoine Griezmann et l'Atlético, la provocation de Gareth Southgate qui agace l'Italie avant la finale

La suite après cette publicité

Un échange Griezmann-Saul ?

Alors qu'hier, Ronald Koeman a jeté le trouble sur l'avenir d'Antoine Griezmann («nous verrons qui reste et qui part, car il reste encore beaucoup de joueurs. Mais il est clair que la priorité avant tout est que Messi reste»), le journal Mundo Deportivo enfonce le clou ce matin sur sa première page. Selon le média, un échange serait de nouveau en discussions entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid afin de rapatrier Griezmann dans la capitale espagnole en échange de la venue de Saul Niguez en Catalogne. Des rumeurs du même type avaient déjà émergé en début de mercato, mais avec le flou entourant ces derniers temps Griezmann, elles reviennent donc au pas de charge. À suivre de près dans les prochains jours.

La phrase de Southgate qui agace l'Italie

L'Angleterre et l'Italie attendent avec impatience la grande finale de dimanche soir (21h) entre les deux nations afin de savoir qui va remporter l'Euro 2020. Dans les deux pays, la presse est déjà en folie. En Angleterre bien sûr où le Daily Mirror, par exemple, encourage Gareth Southgate et ses hommes à gagner ce trophée pour tout un pays. Le sélectionneur anglais fait aussi la une du Corriere dello sport, car il a «agacé», selon les dires du média, les Italiens. En effet, ces derniers jours, Southgate aurait lâché une petite phrase étonnante : «vous êtes les favoris», aurait-il dit en s'adressant aux Italiens. Le Corriere se charge de lui rappeler que la finale se disputera en Angleterre, à Wembley, devant 60 000 fans déchainés.

Première offre de MU pour Koundé

Après le Real Madrid, voici que Manchester United entre dans la danse pour Jules Koundé. Comme les Madrilènes, les Mancuniens auraient fait une première offre au Séville FC afin d'attirer le défenseur central français cet été à Old Trafford. Selon Estadio Deportivo, la somme serait de 45 M€. Mais, comme le précise le journal, celle-ci a été refusée. En effet, on est très loin de la clause libératoire de 80 M€ de l'ancien Bordelais réclamée par la direction andalouse, emmenée par Monchi. Comme le Real, les Red Devils vont devoir revoir leur offre. On semble parti pour un long feuilleton pour l'international tricolore.