Transfert de Neymar au PSG : information judiciaire ouverte pour «trafic d’influence»

Le PSG n’en a sans doute pas encore terminé avec Neymar. Malgré son départ pour l’Arabie saoudite l’été dernier, le Brésilien continue de causer des soucis au club de la capitale. Le Monde a révélé ce mardi qu’une information judiciaire avait été ouverte par la justice française pour «trafic d’influence» dans le cadre du transfert de la star en 2017 contre 222 M€ en provenance du FC Barcelone. Le parquet de Paris a confirmé l’existence d’une procédure pour «des faits susceptibles de recevoir la qualification de trafic d’influence actif et passif.» C’est le résultat des premiers éléments d’enquête sur l’affaire dite des "barbouzeries" dans laquelle Nasser Al-Khelaïfi est impliqué. Les magistrats instructeurs chargés de l’information judiciaire estiment que les données sont suffisamment importantes pour séparer les deux dossiers.

La suite après cette publicité

Cela fait suite aux perquisitions ayant eu lieu au ministère des Finances en janvier, puis au siège du PSG un mois plus tard. Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du club, et chargé par Al-Khelaïfi, est mis en examen pour «trafic d’influence actif» dans le cadre de ces deux affaires. Des échanges téléphoniques ont bien eu lieu avec Hugues Renson, ancien député de la majorité, reste à en déterminer la nature. La justice cherche à savoir si l’ex vice-président de l’Assemblée nationale a essayé d’obtenir du ministère de l’Action et des Comptes publics, alors occupé par Gérald Darmanin, des avantages fiscaux pour le PSG dans le cadre de ce transfert à 222 M€ en échange de cadeaux.