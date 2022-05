Jean Michel Larqué se paie Neymar

La suite après cette publicité

Cette saison le Paris Saint Germain a rarement affiché son meilleur visage. La faute a des joueurs soit toujours blessés soit jamais concernés par les évènements. Bien qu'il soit revenu en forme sur la fin de saison, il ne faut pas que les quelques bonnes performances de Neymar dans des matchs sans grand enjeu fassent oublier le reste de sa saison, durant laquelle le Brésilien n'a disputé que 26 matchs (il n'en a jamais disputé plus de 31 lors d'un exercice avec le PSG). Invité à réagir sur la saison du N°10 parisien au micro de RMC Sport, Jean-Michel Larqué n'a pas marché ses mots.

«Les chiffres sont indiscutables. Il a joué un match sur deux en championnat, onze buts. Ce sera l'une de ses plus mauvaises saisons au PSG ! En termes de stats et de performance. Et en Ligue des Champions, il doit être celui qui doit faire passer une marche au PSG, et il a marqué zéro but en six matchs ! Ajoutez à cela toutes ses roulades avant, arrière et latérales ! Et voilà les performances de Neymar (...) Et il y a le ressenti. On a l'impression qu'il est devenu un profiteur du football, un mercenaire. Et il a trouvé un pigeon : Nasser Al-Khelaifi. Neymar n'est plus un joueur de foot et il vous prend pour des pigeons !»