Le nouveau salaire et la nouvelle prime XXL que propose le Real Madrid à Kylian Mbappé

Tous les yeux seront sur lui ce soir lors de PSG-Real Madrid. Kylian Mbappé affronte, toujours sous la tunique parisienne, celui qui a de très grandes chances d'être son futur club. Une confrontation qui enflamme logiquement les médias espagnols, où on présente déjà le Bondynois comme la star merengue de la décennie à venir. Et si le PSG continue d'insister auprès de l'entourage du Français comme nous vous le révélions dans notre SpaceFM, force est de constater qu'à l'heure où on écrit ces lignes, l'hypothèse la plus probable est de le voir filer vers Madrid.

On le sait, le choix du joueur formé à l'AS Monaco n'est pas motivé par des raisons financières, mais plutôt par son rêve de jouer pour l'écurie de la capitale espagnole. Un intérêt réciproque, puisque Florentino Pérez rêve de l'enrôler depuis des années déjà. Et si on se fie aux informations dévoilées par ABC en ce jour de match, les Madrilènes ont revu leur offre à la hausse.

Le Real Madrid augmente son offre

Comme l'explique la publication espagnole, les dirigeants madrilènes sont très calmes et ne font pas de bruit, tant publiquement qu'en interne. Ils ne veulent pas froisser leurs homologues parisiens, mais l'accord avec l'attaquant tricolore serait déjà bouclé. On parle maintenant d'un salaire de 25 millions d'euros net par saison, avec un bail de six ans.

Et ce n'est pas tout, puisque si on évoquait jusqu'ici une prime à la signature de 40 millions d'euros, voici qu'elle s'élèverait désormais à 50 millions d'euros. Des bases autour desquelles le clan Mbappé pourrait même négocier et espérer grappiller quelques millions supplémentaires. De nouvelles discussions qui auront lieu une fois la saison terminée.