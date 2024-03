Lecce : le coup de tête de Roberto D’Aversa sur Thomas Henry

Une fin de rencontre sous haute tension. Hier, l’Hellas Vérone se déplaçait à Lecce pour le compte de la 28e journée de Serie A. Une rencontre capitale dans la lutte pour le maintien qui a basculé en faveur des visiteurs, vainqueurs sur la plus petite des marges grâce à un but précoce de Thomas Suslov (0-1). Mais au coup de sifflet final, les esprits se sont échauffés entre les joueurs et les staffs des deux formations, à l’image de l’accrochage entre Thomas Henry et l’entraîneur de Lecce Roberto d’Aversa qui a tourné au vinaigre.

La suite après cette publicité

Alors que l’attaquant français de Vérone s’apprêtait à rentrer au vestiaire, il a croisé la route du technicien italien qui lui a assené un coup de tête. Dans la foulée, les deux protagonistes ont été exclus par l’arbitre de la rencontre. «Je suis allé sur le terrain pour empêcher mes joueurs d’être exclus, car il y avait beaucoup de provocations de la part des joueurs de Vérone dans les dernières minutes du match et après le coup de sifflet final. Ce n’est pas un beau geste, je le reconnais, c’est inexcusable et je m’en suis expliqué avec les gens de Vérone», a exprimé le coach de Lecce au micro de Sky Italia, qui s’expose dorénavant à de lourdes sanctions.