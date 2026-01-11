Terem Moffi et Jérémie Boga veulent résilier leur contrat à Nice
Agressés par leurs propres supporters il y a quelques semaines, Jérémie Boga et Terem Moffi ont saisi la Ligue pour rompre leur contrat à Nice.
Il y a six semaines, la saison de l’OGC Nice a pris un tournant dramatique. Après une nouvelle défaite face à Lorient, les joueurs azuréens ont été accueillis par une horde de supporters mécontents au centre d’entraînement. Dès lors, l’inimaginable s’est produit : coups, insultes et crachats envers les Aiglons et leur directeur sportif, Florian Maurice. Un improbable règlement de comptes qui a laissé des séquelles sérieuses au sein du club.
Même si Fabrice Bocquet n’est plus le président de Nice et Franck Haise a été remercié puis remplacé par Claude Puel, Terem Moffi et Jérémie Boga sont encore là. Pris pour cible par les supporters, les deux joueurs avaient été mis en arrêt de travail qui dure depuis six semaines désormais. Furieux contre la sécurité présente le soir des affrontements, les deux joueurs avaient porté plainte contre X à l’instar du club niçois qui avait porté plainte de la même manière.
Moffi et Boga veulent rompre leur contrat
Incapables de reprendre l’entraînement depuis six semaines, les deux attaquants ont été examinés par des médecins qui ont confirmé leurs blessures et leur incapacité à rejouer. Ce dimanche soir, L’Equipe apporte de nouveaux éléments dans cette affaire. Alors que le statu-quo est toujours d’actualité pour les deux joueurs, ces derniers ont demandé la résiliation de leurs contrats auprès de la LFP.
Une décision forte et qui montre que les deux joueurs ne souhaitent clairement pas prolonger l’aventure à Nice. Se basant sur les manques de sécurité de cette folle soirée, les équipes juridiques des deux hommes mènent cette bataille en coulisses. Liés jusqu’en 2027, Moffi et Boga devraient être fixés sur cette procédure dans les prochaines semaines et cela devrait forcément chambouler le mercato du Gym cet hiver…
