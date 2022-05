Le FC Barcelone en passe de finaliser le départ définitif de Philippe Coutinho !

La suite après cette publicité

Philippe Coutinho (29 ans) a retrouvé le sourire. Véritable flop du FC Barcelone, qui l’avait recruté en janvier 2018 pour 120 M€ plus 40 M€ de bonus, le milieu offensif brésilien avait retrouvé des couleurs lors de son prêt au Bayern Munich lors de la saison 2019/2020, exercice à l’issue duquel il avait remporté la Ligue des Champions.

Rentré ensuite en Catalogne, Coutinho a de nouveau vécu un calvaire (24 matches de Liga en un an et demi), avant de filer en prêt du côté d’Aston Villa en janvier dernier. Et encore une fois, son expérience hors de Barcelone lui permet de retrouver ses sensations. Sous les ordres de Steven Gerrard, l’Auriverde a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 15 matches de championnat.

Coutinho va rester à Villa

Fraîchement recruté par les Villans, Gerrard a d’ailleurs compris que Coutinho était l’un de ses hommes de base. Il a même publiquement fait savoir qu’il souhaitait le conserver définitivement. « Nous voulons Coutinho ici. Philippe l'a compris. Il a joué beaucoup de matchs d'affilée », a déclaré l’Anglais, dont le voeu devrait être exaucé.

Mundo Deportivo affirme en effet que Coutinho est en passe d’être vendu à Aston Villa en échange d’un chèque compris entre 15 M€ et 20 M€. Un montant qui serait inférieur à celui de l’option d’achat (non obligatoire) fixée l’hiver dernier (35 M€). Mais pour le Barça, cela reste une bonne affaire et surtout le meilleur moyen de se débarrasser d’un flop rémunéré à hauteur de 24 M€ chaque saison.