Euro : les compositions officielles de Turquie-Italie

Avec un an de retard, l'Euro 2020 organisé dans onze villes démarre au Stade Olympique de Rome, où l'Italie affronte la Turquie dans le groupe A (21h, à suivre en direct commenté sur FM), pour un duel d'outsiders. Titrée en 1968, finaliste malheureuse en 2000 et 2012, la Nazionale est emmenée par Roberto Mancini et invaincue lors de ses 27 dernières rencontres. En face, guidée par Şenol Güneş, la Turquie a régalé ces derniers mois, avec des victoires probantes face aux Pays-Bas de Memphis Depay et à la Norvège d'Erling Haaland. Mais les partenaires de Burak Yilmaz ont toujours perdu leur premier match, en cinq participations à l'Euro.

Pour tenter de bien débuter dans la compétition, l'Italie se présente avec l'homme au futur indécis, Gigio Donnarumma, dans le but. Devant lui, la doublette Chiellini-Bonucci, avec à droite le Parisien, pour quelques temps encore, Florenzi. Au milieu, le champion d'Italie Barella est accompagné par le vainqueur de la Ligue des champions, Jorginho, et le très demandé Manuel Locatelli. Devant, 56 buts à eux trois en Serie A cette saison, Immobile (20), Insigne (19) et Berardi (17) buts sont là. En face, la Turquie démarre elle aussi en 4-3-3, avec trois Lillois et un Havrais. Zeki Celik sur la droite de la défense et Umut Meras côté opposé. Burak Yilmaz est aux avant-postes, en compagnie de Yusuf Yazici. Charnière centrale Juventus-Leicester avec Demiral et Söyüncü. Hakan Çalhanoğlu est lui l'atout technique du milieu turc.

Les compositions d'équipes :

Turquie : Çakır - Çelik, Demiral, Söyüncü, Umut Meraş - Yokuşlu, Tufan, Çalhanoğlu - Yazici, Kenan, Yılmaz

Italie : Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne

