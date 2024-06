Lens refuse une offre de 3 M€ pour Ayanda Sishuba

Catalogué comme un grand espoir des Sang et Or, Ayanda Sishuba véhiculait de grandes attentes auprès des supporters du RC Lens. Mais voilà, ayant besoin d’un temps d’adaptation avec le groupe professionnel, le milieu offensif belge de 19 ans n’a montré qu’un échantillon de son talent avec les Sang et Or. Apparu à sept reprises en Ligue 1 l’an dernier, Sishuba n’a pas été lancé dans le grand bain par Franck Haise, sous pression avec une fin de saison haletante.

De ce fait, son avenir à la Gaillette interroge. Selon nos informations, Lens a refusé deux propositions de transfert en provenance de Belgique pour s’attirer les services du jeune joueur. Une offre de trois millions d’euros a même été émise par un club du top 4 en Belgique. Une approche repoussée par Lens qui en attend plus pour libérer son joueur. Sous contrat jusqu’en 2026, voir le natif rester au club n’est pas à exclure. Il devrait d’abord s’entretenir avec Will Still, le nouveau coach lensois, avant de prendre une décision sur son avenir.