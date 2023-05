Que devient l’ancien Marseillais Hiroki Sakai ?

La suite après cette publicité

S’il n’a pas réussi à écrire l’histoire de l’Olympique de Marseille avec un titre durant son passage à l’Orange Vélodrome entre 2016 et 2021, le latéral droit japonais Hiroki Sakai aura néanmoins réussi à toucher les cœurs des supporters marseillais, qui n’oublient pas le caractère et la détermination de leur ancien numéro 2, sous un maillot qu’il a d’ailleurs défendu à 185 reprises, pour 2 buts et 13 passes décisives. D’ailleurs, les fans de l’OM n’oublieront jamais sa première réalisation, inscrite le jour de son anniversaire pour sceller la qualification en demi-finale de la Ligue Europa 2017-2018, finalement perdue en finale face à l’Atlético de Madrid.

De plus, l’international des Samurai Blue (75 sélections, 1 but) n’a pas semblé oublier la cité phocéenne, loin de là, puisqu’il avait tenu à remercier les supporters olympiens, après avoir signé une tunique bleu ciel et blanc floquée de son nom durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar : «supporters marseillais, merci pour votre soutien continu. Je n’oublierai jamais». Et cette belle histoire d’amour ne s’arrête pas là puisque bon nombre d’observateurs et passionnés de l’actuel deuxième de Ligue 1 scrutent la suite de sa carrière professionnelle, qui s’est ensuite écrite dans son pays d’origine en s’engageant avec les Urawa Red Diamonds, club situé à Saitama (banlieue nord de Tokyo).

Vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC

A 32 ans, Hiroki fait donc son retour en J-League, qui lui a ensuite permis de découvrir le football européen à Hanovre et Marseille, avec une équipe habituée à finir le championnat en première partie de tableau. Cinquième durant la saison 2021 (le championnat japonais se dispute sur une année civile, ndlr), puis neuvième en 2022 : le natif de Kashiwa n’a jamais su retrouver le sacre final en première division nippone, qu’il a déjà connu avec le Kashiwa Reysol, son club formateur, en 2011 avant de rejoindre la Bundesliga. Cependant, le joueur de 33 ans a su briller en Ligue des Champions de la Confédération Asiatique de Football (AFC).

En effet, en plus de devenir un capitaine régulier des Reds, Sakai apporte son expérience acquise en compétition européenne pour aller chercher la troisième coupe continentale de sa nouvelle formation, après 2007 et 2012. C’est chose faite en faisant tomber les Saoudiens d’Al-Hilal dans une finale à deux manches (1-1 à Riyad puis 1-0 à Saitama ce samedi). La haute instance du football asiatique a même récompensé l’importance de l’ancien Marseillais dans le parcours des hommes en rouge, en le désignant meilleur joueur de la compétition. De quoi faire le bonheur des Marseillais, comblés de voir leur ancien Samourai s’épanouir au pays…