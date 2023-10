Girona FC : nouvelles peu rassurantes pour Portu

Samedi soir, le Real Madrid a donné la leçon à Gérone (0-3). Il n’y a pas eu photo tout au long de la rencontre entre deux des équipes les plus performantes d’Espagne depuis le début de saison en Liga. D’autant plus quand Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham évoluent à ce niveau. Outre la défaite, c’est le tacle assassin de Nacho sur Portu qui fait jaser. Les nouvelles ne sont pas rassurantes…

«Œdème osseux de la malléole tibiale de la cheville droite et rupture de l’aponévrose fessière gauche. L’évolution déterminera sa disponibilité», peut-on lire sur le communiqué officiel du club, qui glisse également un mot pour Viktor Tsyhankov, absent un mois. Un terrible coup dur pour Girona qui réalisait un super début de campagne en championnat et qui devra faire sans Portu pendant un long moment sans doute.