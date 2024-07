Jeux Olympiques : Thierry Henry pousse déjà un gros coup de gueule

La France réalise un parcours sans faute pour l’instant dans ces épreuves de football aux Jeux Olympiques. Après avoir battu les USA sur le score de 3-0 lors de leur entrée en matière dans la compétition, les Bleuets ont encore gagné samedi soir, sur le score de 1-0 face à la Guinée. C’est Kiliann Sildillia, par ailleurs suivi par l’Olympique de Marseille pour ce mercato, qui a inscrit le but de la victoire, sur un bon service de Michael Olise.

Deux succès, mais deux rencontres pendant lesquelles les hommes de Thierry Henry n’ont pas forcément convaincu tout le monde. Dans le contenu notamment. Après la rencontre, le sélectionneur olympique français a d’ailleurs poussé un coup de gueule. S’il s’est dit satisfait, il a quand même regretté un manque de lucidité dans le dernier geste, qui pourrait coûter cher face à des adversaires plus coriaces.

Henry en attend plus

« Je suis content du résultat mais du contenu, pas trop… Quand tu as les occasions et que tu joues un bloc bas, si tu les mets d’entrée, c’est un autre match. Mais quand tu les rates, malheureusement, tu te retrouves dans une situation où ils commencent à prendre confiance, à bien jouer, nous mettre en danger mais on a eu des occasions assez franches. De temps en temps, on oublie de centrer en retrait, on termine mal », a d’abord lancé l’ancien attaquant légendaire d’Arsenal.

« Et quand je dis ça, je n’attaque personne. C’est juste que quand tu as les occasions contre un bloc bas, si tu ne marques pas tôt ça devient difficile. Il faut qu’on tue, sinon tu perds de l’énergie. C’est quand même mieux d’avoir six points. Michael (Olise) a encore fait la différence. On a opté pour l’isoler à droite à un moment donné et ça a porté ses fruits. Il arrive à faire des choses assez extraordinaires avec son pied. Mais, si on veut aller au bout, il faut être efficace dans les deux surfaces et ne pas les laisser respirer. Si tu veux aller chercher un titre, il faut apprendre à tuer. Est-ce que c’est mauvais ? Non. Seulement, je me projette sur les autres matchs », a conclu Titi Henry. Le message est passé.