Manchester United s’offre une prolongation XXL avec adidas

Alors que les supporters de Manchester United attendent de voir la finalisation du dossier Rasmus Højlund afin de renforcer leur attaque, un autre contrat vient d’être officialisé. Équipementier de Manchester United depuis 2015/2016, adidas vient de prolonger l’aventure avec les Red Devils. Un nouveau contrat de dix ans, soit jusqu’en 2035 vient d’être signé. «La relation entre Manchester United et adidas est l’une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style, le style et, surtout, la haute performance» a d’ailleurs déclaré Richard Arnold, directeur général du club mancunien.

Une confiance maintenue entre les différentes parties qui se construit autour d’un contrat XXL de 900 millions de livres sterling, soit plus d’1 milliard d’euros. «Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer la prolongation du contrat avec Manchester United. adidas et Manchester United sont deux des marques les plus importantes du football international et il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération. Nous allierons tradition et innovation pour plaire autant aux joueurs qu’aux fans» a annoncé Bjorn Gulden, directeur général d’adidas.

