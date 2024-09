OM : les mots forts de Roberto de Zerbi sur l’état d’esprit de ses joueurs

Cette rencontre restera longtemps gravée dans les mémoires des supporters marseillais. En infériorité numérique au Groupama Stadium, les Phocéens ont quand même réussi à s’offrir le scalp de l’OL au terme d’une fin de match folle où Jonathan Rowe a délivré les siens après l’égalisation de Rayan Cherki. Une victoire pleine de caractère pour les Phocéens qui s’adjugent la première place de Ligue 1 par la même occasion.

En conférence de presse d’après-match, le tacticien italien a salué l’état d’esprit remarquable affiché par les siens : «*c’est un grand match ce soir avec du courage, de l’abnégation pour ne jamais abandonner. C’est plus important que la victoire ou le classement. Comme vous dites, c’est une victoire "aux c***les". C’est fondamental pour s’inscrire dans la durée. On va l’oublier dès mercredi pour se focaliser contre Strasbourg mais on va le garder en tête car on a vécu de belles émotions. J’y croyais avant le match. J’y ai toujours cru, en première période, à la mi-temps, en seconde période. On a mérité cette victoire. En première période, on a eu deux occasions franches, on a été dangereux. On y croyait dans le vestiaire. On voulait rendre très heureux la ville de Marseille et les supporters.»