Le projet osé proposé par l’Arabie saoudite à la Juventus et au FC Barcelone

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore remarqué, l’Arabie saoudite se montre très active et surtout très généreuse pour tenter d’attirer le maximum de stars du football européen sur ses terres. Elle a déjà réussi avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema et espère convaincre N’Golo Kanté, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Hakim Ziyech, pour ne citer qu’eux, de rejoindre son championnat.

L’objectif des Saoudiens est clair : faire un maximum de publicité pour son championnat afin d’obtenir l’organisation de grands événements comme la Coupe du Monde 2030. Cependant, Tuttosport assure que les dirigeants de l’état pétrolier ont un plan encore plus ambitieux en tête : profiter de l’échec de la Super League en Europe pour attirer les clubs mécontents.

Une Super League à la sauce saoudienne ?

En clair : le quotidien italien affirme que si l’UEFA décide d’exclure la Juventus et le FC Barcelone des coupes d’Europe à cause de leurs problèmes juridiques (l’affaire Plusvalenza pour la Vieille Dame, l’affaire Negreira pour le Barça), l’Arabie saoudite leur proposerait de jouer dans une Super League à la sauce saoudienne.

Info ou intox ? Il convient de rappeler que la Juventus avait indiqué au Barça et au Real Madrid qu’elle souhaitait quitter la Super League européenne. Mais tout ce petit monde cèdera-t-il aux pétrodollars saoudiens le temps de sa mise au ban par l’UEFA ?