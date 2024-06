EdF : Kylian Mbappé a pris une baffe à l’Euro

Dans une dizaine de jours, l’équipe de France va débuter son Euro. L’occasion pour les Bleus de prendre leur revanche sur leur échec à l’Euro 2020. Un fiasco dont se souvient parfaitement Kylian Mbappé, auteur du tir au but raté qui a envoyé la Suisse en quart de finale.

La suite après cette publicité

« J’ai pris une baffe à l’Euro, après une compétition ratée. Cela m’a servi, c’est la compétition avec laquelle j’ai le plus appris, c’est la tache noire de mon CV. L’Euro m’a beaucoup servi. Le joueur que je suis à l’Euro a encore tout à démontrer. J’ai toujours fait du mieux que possible en sélection, mon envie est toujours au maximum. Avec les réussites et les échecs, mais j’ai toujours voulu marquer l’histoire du football français », a-t-il confié en conférence de presse.