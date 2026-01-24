Un club russe relégué en D2 à cause de ChatGPT

En Russie, le FC Sotchi a été relégué en deuxième division sous la direction de l’entraîneur Robert Moreno, qui s’est largement appuyé sur l’intelligence artificielle pour préparer son équipe. Selon l’ancien directeur général adjoint du club, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco a suivi des recommandations issues de l’IA pour les programmes d’entraînement, incluant des conseils controversés comme rester éveillé pendant 28 heures avant un match ou se lever à 5 heures du matin.

L’IA a également été sollicitée pour le choix des joueurs, avec des résultats peu probants. Un attaquant sélectionné via cet outil n’a inscrit aucun but en dix rencontres. Après un début de saison catastrophique, avec seulement un point pris en sept matchs, Moreno a été limogé à l’automne 2025, laissant le club dans une situation difficile en championnat.