Côme : Cesc Fabregas furieux contre l’arbitrage

Pour Cesc Fabregas, c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ce vendredi 7 février, la Juventus s’est imposé sur la pelouse de Côme, grâce notamment à un nouveau doublé de Randal Kolo Muani. En fin de rencontre, le défenseur turinois Federico Gatti a contré une passe de la main dans sa surface, de manière involontaire selon l’arbitre qui n’a pas offert de penalty aux locaux. En conférence de presse, Fabregas a explosé, énumérant un à un les faits de jeu litigieux que son équipe a subi ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

«Je ne vais pas me taire aujourd’hui. C’est un penalty très clair. Je ne blâme pas l’arbitre qui ne voit peut-être pas mais le VAR doit voir et c’est le VAR qui me donne des doutes. Des doutes sur la façon dont les situations de match sont gérées dans cette ligue», a accusé viollement l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça. «Contre la Lazio Gigot s’en prend violemment à Nico Paz : je ne dis pas qu’il est rouge, mais je perds un joueur pendant trois matchs et même pas un coup de sifflet ou un carton jaune n’arrive. Contre Milan une faute très évidente au milieu de terrain : rien, corner et 1-1. Contre l’Udinese Goldaniga ne touche pas le joueur, deuxième jaune et expulsions.» Une succession de décisions litigieuses qui pénalisent Côme dans la course au maintien, eux qui comptent deux points d’avance sur le premier relégable.