Juventus : Randal Kolo Muani est déjà sur des bases historiques en Serie A

Que le football peut aller très vite. Mis au placard au PSG, il y a encore quelques semaines, Randal Kolo Muani est déjà en train de mettre la Juventus à ses pieds. Déjà buteur contre Naples pour ses débuts, puis auteur d’un doublé face à Empol, il y a six jours, l’attaquant français a remis le couvert hier lors du déplacement à Côme. Il s’est de nouveau offert deux buts, une grosse frappe envoyée dans la lucarne de Butez et un penalty en fin de match, et la victoire en prime 2-1. Avec les compliments d’un certain Ousmane Dembélé. Grâce à lui, la Vieille Dame revient à 4 points du podium et peut envisager la suite avec le sourire.

Il faut dire que l’apport de son nouveau buteur est immédiat. Kolo Muani en est déjà à 5 buts en seulement 3 matchs (262 minutes). C’est tout simplement du jamais vu depuis 30 ans en Serie A. Il est devenu le premier joueur depuis la saison 1994/1995 à marquer pour ses trois premières sorties avec les Bianconeri. «Le français n’était même pas né» s’amuse La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, informant au passage qu’il réalisait cette performance pour la 3e fois de sa carrière après Nantes et l’Eintracht Francfort. «Je suis heureux de ce début, pour moi c’est un rêve» a réagi le nouveau héros de la soirée.

Thiago Motta attend déjà plus de RKM

Il ne cachait pas son bonheur de pouvoir se relancer après des mois d’errances à Paris. «Je suis très heureux d’être ici à la Juve. Pour moi, c’est vraiment important de toujours jouer et de gagner. Nous sommes très heureux d’avoir réussi ce soir contre Côme, maintenant concentrons-nous sur le prochain match.» Soit la double confrontation contre le PSV en Ligue des Champions et la réception de l’Inter en Serie A le week-end prochain. C’est probablement pour cela que Thiago Motta a tenu à calmer l’enthousiasme ambiant. Le coach piémontais attend déjà plus de son attaquant, lequel a mis Dusan Vlahovic sur le banc.

«Il va bien, il marque des buts, mais c’est sûr qu’il peut faire mieux. Il doit garder les pieds sur terre et continuer à travailler. Il y a aussi d’autres choses, en plus des buts, qu’un attaquant doit faire. Il aide comme tout le monde, chacun a son moment et ses caractéristiques. L’équipe doit encore s’améliorer», assure celui dont la place sur le banc de la Juventus n’est pas bien assurée. Il peut au moins se targuer de disposer d’un joueur en feu en ce moment. «C’est beau, presque trop beau pour se terminer en juin, écrit d’ailleurs La Gazzetta dello Sport, même s’il reste encore quatre mois et que ce sont essentiellement des discussions estivales.» Nul doute que tout le monde pense déjà à la suite.