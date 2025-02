Juventus : Randal Kolo Muani est devenu inarrêtable

Randalo Kolo Muani revit et c’est le cas de le dire. Pour sa première sous le maillot de la Juventus Turin, il n’avait eu besoin que de 43 minutes pour marquer lors d’une affiche dorée très attendue par les tifosi contre Naples: «On a discuté longtemps avec le coach (Motta), il m’a expliqué sa philosophie en détail et m’a convaincu de signer pour la Juve. La Serie A ? J’ai hâte de m’y frotter», avait-il confié aux médias du club turinois lors de sa signature. Thiago Motta l’avait déjà encensé après le match contre les troupes d’Antonio Conte : «Je l’ai très bien vu, proactif. Nous étions tous d’accord avec le club sur le fait qu’il était un joueur capable de nous aider. À l’avenir, j’espère qu’il continuera comme ça». Prêté à la Juventus jusqu’à la fin de la saison, l’international tricolore (27 sélections, 8 buts) a débarqué dans un pays prêt à lui tendre les bras.

La suite après cette publicité

Et l’ancien joueur du FC Nantes n’a d’ailleurs pas mis longtemps à rendre la pareille. Même s’il n’a pas pu empêcher les siens de s’incliner face aux Partenopei (1-2), son but marqué lors de son premier match a marqué les esprits en Italie. Aujourd’hui, le joueur appartenant au PSG fait figure d’homme providentiel pour les inconditionnels de la Juventus. Encore plus depuis mercredi soir. En effet, non-inscrit sur la liste de la Ligue des Champions de la Juventus (l’ayant préalablement été sur celle du PSG), Randal Kolo Muani a laissé un grand vite sur les lignes offensives turinoises contre Benfica (0-2) au point de laisser une impression d’être déjà irremplaçable dans la rotation : «Celui qui sera sans doute là, c’est Randal Kolo Muani, tout juste entré en jeu samedi dernier avec un but sur sa première action, prêt à reprendre sa place au centre de l’attaque après l’avoir laissée à Dusan Vlahovic en Ligue des Champions», écrivait d’ailleurs une Gazzetta dello Sport dithyrambique.

Un doublé et le sauveur…

Ce dimanche, la Juventus était de retour au turbin en accueillant sur la pelouse du stade Allianz Stadium, lors de la 23ème journée de Serie A. De nouveau titulaire face au club toscan, il a trouvé le chemin des filets à deux reprises, portant ainsi son compteur à 3 buts en 2 apparitions sous le maillot de la Juventus depuis son départ du Paris Saint-Germain. Le natif de Bondy a d’abord égalisé à l’heure de jeu après avoir envoyé son défenseur dans les cordes puis conclu parfaitement d’un plat du pied (61e, 1-1), avant de donner l’avantage aux Juventini en détournant avec réussite une frappe de Weah (64e, 2-1). A la fin de la rencontre, Dusan Vlahovic, concurrent direct de RKM, y est allé de son but (90e, 3-1). De même pour Francisco Conceição (90e+3, 4-1). Sous l’impulsion d’un Randal Kolo Muani en pleine forme, tous les attaquants turinois semblent retrouver le sourire et surtout la victoire avec la Juventus. Il l’avait annoncé en conférence de presse samedi. Le Serbe et le Français peuvent jouer ensemble : «Ils peuvent tous jouer ensemble, car ce sont de grands joueurs et ils ont des caractéristiques différentes».

La suite après cette publicité

Thiago Motta est d’ailleurs revenu sur cette concurrence entre ses attaquants : «Vlahovic a bien fait de tirer car il a marqué. J’aime voir Vlahovic comme ça. J’aime le voir comme ça pour démontrer sa force. Il doit toujours être comme ça. Je félicite l’équipe Lui et Kolo Muani se battent toujours et s’engagent, je les vois et pour cela je suis content pour eux. Kolo Muani peut jouer sur ce côté et nous avions besoin d’un autre joueur plus central dans la zone : il est très bon et j’attends encore plus de lui.» En effet, habitué aux matchs nuls (treize en championnat cette saison), la Juventus a pris trois points précieux pour remonter à la 4ème position au classement de Serie A. Randal Kolo Muani, qui a été comparé à David Trézéguet par le média Calciomercato ce dimanche, est d’ailleurs devenu le deuxième joueur à avoir marqué lors de chacune de ses deux premières apparitions en Serie A avec la Juventus dans l’ère des trois points, après Carlos Tevez en août 2013.