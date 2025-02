OM : Amine Gouiri raconte les coulisses de ses débuts réussis

Depuis cet hiver, l’OM est passé à un autre niveau avec un mercato hivernal prodigieux. Déjà impressionnants en première partie de saison sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, les Phocéens ont été réellement renforcés depuis quelques jours avec les arrivées des deux Algériens Ismaël Bennacer et Amine Gouiri. Impressionnant pour son premier match ce dimanche contre Angers, le milieu de terrain a mis tout le monde d’accord. De son côté, l’attaquant formé à l’OL est également l’auteur de débuts réussis sur la Canebière. Passeur décisif lors de son premier match contre Lyon, l’ancien de Rennes a récidivé ce dimanche soir avec deux caviars pour Rabiot et Maupay. Interrogé par DAZN après la rencontre sur ses premiers pas convaincants avec l’OM, Gouiri n’a pas caché sa joie après une telle intégration :

«Je me sens très bien, j’ai été très bien accueilli par tout le monde. C’est vrai que je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. Que ce soit devant, en 10 ou à gauche, il me demande de prendre du plaisir et de faire parler mon instinct dans les 30 derniers mètres. Mon but est de reproduire ce genre de performances. Je bosse tous les jours à l’entraînement pour reproduire ce genre de performances chaque weekend. Et ici je suis dans les meilleures conditions pour être régulier. L’état d’esprit, la mentalité, on veut toujours gagner. Ca se ressent. On est une famille. Le staff, les joueurs… Tout le monde est ensemble. Ca se ressent sur le terrain. Le coach nous a dit de patienter. On savait qu’ils allaient rester en bloc bas. Il nous a dit de patienter, de pas prendre de risques bêtement, de les faire tourner car ils allaient être dans la surface. Il nous a dit à la mi-temps de continuer à pousser. A la fin, on repart avec les trois points.»