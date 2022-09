Jean-Michel Aulas va empocher une énorme somme d'argent grâce à la vente de l'OL

La vente de l'OL se concrétise doucement. John Textor a trouvé un financeur avec le fonds d'investissement Ares Mangement. Mark Affolter, représentant de cet investisseur, était d'ailleurs présent dimanche dernier au Groupama Stadium pour assister à la rencontre entre Lyon et le PSG (0-1). Jean-Michel Aulas lui ne sera plus le président d'un club qu'il gère depuis 35 ans maintenant. Il va perdre le contrôle officiel du club mais deviendra le président-directeur général d'OL Groupe, empochant au passage une coquette somme d'argent. L'Equipe a fait le calcul suivant en s'appuyant sur un document interne de OL Groupe et sur la constitution actuelle du capital du club.

L'actionnaire Pathé touchera 147 M€ grâce à 34 M€ d'actions et 113 M€ d'Osranes (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes). IDG va lui obtenir 88 M€ (35 M€ en actions et 53 M€ en Osranes) et Holnest, la société de Jean-Michel Aulas, récupérera 92 M€ (49 M€ pour ses actions et 43 M€ pour 50% des Osranes). Aulas va conserver 163 569 Osranes, soit l'autre moitié, pouvant être converti automatiquement en 14 884 779 actions en juillet 2023 (1 Osrane correspond à 91 actions), soit l'équivalent de 8,5% du capital du club. Enfin, le président historique restera au moins 3 ans le président-directeur général d'OL Groupe et sera rémunéré 2 M€ fixe par saison, avec un variable allant jusqu'à 1 M€ chaque année. En cas de révocation avant les trois prochaines années, Aulas bénéficiera d'une indemnité de 10 M€.