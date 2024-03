Italie : Francesco Acerbi exclu de la sélection, Gianluca Mancini appelé

Cette affaire prend de plus en plus d’ampleur en Italie. Arrivé ce lundi matin à Rome aux côtés des autres joueurs appelés en sélection italienne pour la trêve internationale, le défenseur central de l’Inter Milan, Francesco Acerbi, a expliqué au sélectionneur Luciano Spalletti et à ses coéquipiers de la Nazionale, comme l’exige la politique interne de la Fédération italienne (FIGC), sa version de la prétendue insulte raciste rapportée par le défenseur brésilien du Napoli, Juan Jesus. lors de la rencontre dimanche soir. Pour rappel, Juan Jesus a affirmé à l’arbitre de la rencontre que Francesco Acerbi l’avait insulté de «nègre» pendant le match. Le club de l’Inter Milan a d’ailleurs publié un communiqué officiel ce lundi, affirmant «se donner le droit de consulter son joueur dans les plus brefs délais afin de faire la lumière» sur cette affaire.

Des premiers échos que la presse italienne a eu de cette confrontation avec le groupe de la Squadra Azzura, Francesco Acerbi a assuré qu’il n’y avait eu aucune intention diffamatoire, dénigrante ou raciste de sa part, comme l’a annoncé la FIGC dans son communiqué. Pour le respect de l’autonomie de la justice sportive qui mène son enquête, il a toutefois été convenu d’exclure Francesco Acerbi de la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matches amicaux (Venezuela, Equateur) programmés aux États-Unis, afin de garantir la sérénité nécessaire à l’équipe nationale et au joueur lui-même. Pour le remplacer, le sélectionneur Luciano Spalletti a fait appel à Gianluca Mancini de l’AS Roma.