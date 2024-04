OL : nouvelles rassurantes pour Alexandre Lacazette

Victime d’un énorme choc avec le portier batave du Stade Brestois, Marco Bizot, Alexandre Lacazette a quitté le match OL-Brest sur civière. À la fin du match, son coach Pierre Sage se montrait inquiet. « Il est toujours en observation, on espère qu’il fasse assez rapidement des examens complémentaires. On est un peu inquiet, mais on estime que s’il est fort, il le sera dans tous les moments, même celui-ci. »

La suite après cette publicité

Heureusement pour l’attaquant rhodanien, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Selon RMC Sport, les derniers examens sont positifs et Lacazette devrait bel et bien participer au choc du dimanche prochain face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.