PSG : ça bouge dans tous les sens pour Hugo Ekitike

Ces dernières semaines, personne ne s’imaginait qu’en ce 1er février, Hugo Ekitike serait encore un joueur du Paris Saint-Germain. Il faut dire que depuis l’été dernier, le club de la capitale fait tout son possible pour se débarrasser de l’attaquant français. Dès le retour de la tournée en Asie, Luis Campos et Luis Enrique l’ont convoqué, ainsi que d’autres indésirables, pour lui montrer la porte de sortie.

Apparu à une reprise avec les Parisiens (9 minutes jouées le 12 août contre Lorient), le natif de Reims a donc été mis à l’écart en attendant de trouver une porte de sortie. Mais il est finalement resté à Paris, où Nasser Al-Khelaïfi était très agacé de ne pas avoir pu l’envoyer du côté de l’Eintracht Francfort. Par la suite, le joueur de 21 ans a vécu des mois difficiles par la suite. En effet, il a participé aux entraînements mais n’était pas convoqué les jours de match.

Ekitike est très courtisé

Patient, il a accepté la situation sans broncher, en attendant le mercato d’hiver. On pensait d’ailleurs qu’il s’en irait assez rapidement. Mais ce dossier traîne en longueur et n’est pas encore bouclé alors que le marché des transferts ferme ses portes ce jeudi en France ainsi qu’en Allemagne et en Angleterre. Deux pays où le joueur du PSG a des touches sérieuses. En Premier League, West Ham, Crystal Palace ou encore Wolverhampton ont été liés à lui. Ce jeudi, L’Equipe ajoute Brentford à la liste de ses prétendants.

Selon le quotidien sportif, les Bees sont en concurrence avec deux clubs de Bundesliga, à savoir Wolfsbourg et l’Eintracht Francfort, qui a la préférence du principal intéressé. Les Allemands négocient d’ailleurs avec Paris, qui est d’accord pour un prêt avec une option d’achat de 30 millions d’euros. Ce qui est un peu trop élevé selon Francfort, qui pourrait monter jusqu’à environ 25 millions d’euros. Mais rien n’est encore fait pour Hugo Ekitike, qui pourrait encore rester à quai cet hiver et qui a déjà un prétendant pour cet été avec l’AS Roma.