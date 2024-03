Real Madrid : Carlo Ancelotti en remet une couche sur le futur de Luka Modric et Toni Kroos

Présent en conférence de presse avant la confrontation entre le Real Madrid et l’Athletic Bilbao pour le compte de la 30e journée de Liga, Carlo Ancelotti est revenu sur l’avenir de Luka Modric et Toni Kroos, annoncés sur le départ en fin de saison. Le Mister a cependant refusé d’en dire plus.

«En se concentrant sur cette saison, nous verrons les décisions à la fin de la saison en cours. Je n’ai pas de sentiment particulier à partager sur Modrić ou Kroos, je les vois prêts pour les deux derniers mois», a ainsi assuré le technicien italien face aux journalistes.