MU : Zlatan Ibrahimovic tacle Erik ten Hag

Erik ten Hag est plus que jamais décrié. Si depuis le départ du légendaire Sir Alex Ferguson, aucun entraîneur ne se démarque réellement chez les Red Devils, le Néerlandais patauge en ce début de saison. Manchester United pointe à la 10e place, réalise le pire début de campagne depuis 34 ans et doit gérer de trop nombreuses affaires extrasportives ces derniers temps. Sur le banc, l’ancien de l’Ajax semble à court d’idées. C’est à se demander s’il est l’homme de la situation. Pas selon Zlatan Ibrahimovic qui n’a pas hésité à pointer du doigt Erik ten Hag lors de son entretien avec Piers Morgan sur Talk TV.

«Venir de l’Ajax à United comme il l’a fait est une grande différence, j’ai été dans les deux clubs. Vous avez un autre type de discipline. L’Ajax est un club talentueux. Ils ont les meilleurs talents du club. Ils n’ont pas de grandes stars. Quelle est l’expérience de cet entraîneur ? Il vient à United, c’est une mentalité différente. Les joueurs là-bas sont censés être de grandes stars. Je ne pense pas que vous accordiez le même traitement. Combien de temps donnez-vous à un entraîneur ? Cela dépend des propriétaires, de ce qu’ils veulent, mais si vous écoutez les fans, vous n’avez pas beaucoup de temps parce qu’ils veulent gagner, et je les comprends parce qu’ils sont habitués à gagner et ils veulent encore gagner. United doit gagner, ils doivent gagner tous les titres pour lesquels ils jouent», explique le Suédois, passé par l’Ajax et Manchester United.