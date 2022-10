Lorient - Nice : les compositions sont tombées

Ce dimanche se poursuit la 13e journée de Ligue 1 avec un duel entre le FC Lorient et l'OGC Nice. A domicile, les Merlus s'établissent en 4-2-3-1 avec Yvon Mvogo dans les cages derrière Gédéon Kalulu, Julien Laporte, Montassar Talbi et Vincent Le Goff. Enzo Le Fée et Bonke Innocent assurent le double pivot. Enfin Dango Ouattara prend la pointe de l'attaque devant Stéphane Diarra, Julien Ponceau et Théo Le Bris.

De leur côté, les Aiglons s'organisent dans un 4-4-2 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart. Devant lui, Youcef Atal, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard constituent la défense. Au milieu, on retrouve Hicham Boudaoui, Mario Lemina, Pablo Rosario et Billal Brahimi. Enfin, Nicolas Pépé et Ross Barkley sont associés en attaque.

Les compositions

FC Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Le Fée, Innocent - Diarra, Ponceau, Le Bris - Ouattara

OGC Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Rosario, Brahimi - Pépé, Barkley

