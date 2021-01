OM : Steve Mandanda soutient AVB

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille avait la chance de glaner quelques points en match décalé de la neuvième journée de Ligue 1 contre Lens. Pourtant, les Phocéens ont proposé quelque chose de totalement indigent et ont été logiquement défaits par une belle équipe artésienne (0-1). Forcément, on se demande si André Villas-Boas va rester jusqu'à la fin de la saison. Steve Mandanda, au micro Téléfoot, a expliqué être derrière son coach.

« Je pense qu’il y a beaucoup de choses à changer au sein du club. Je pense à l’état d’esprit. Il faut une grande remise en question individuelle et collective. On est à fond avec lui, on sait qu’il sera là jusqu’au bout avec nous », a déclaré le capitaine de l'OM. Le Portugais reste donc encore un peu !