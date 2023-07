Mercato : Nice tient sa priorité pour le poste de latéral droit !

Plus actif dans le sens des départs que des arrivées depuis le début du mercato, l’OGC Nice doit trouver plusieurs joueurs pour renforcer son effectif. Un latéral gauche, un latéral droit ainsi qu’un milieu de terrain sont espérés. Mais l’opération n’est pas simple à mener pour Florent Ghisolfi qui doit faire avec une situation particulière avec le rachat de Manchester United par Ineos, l’actuel propriétaire du Gym.

L’ancien homme fort du mercato du RC Lens doit donc redoubler d’efforts et faire parler aussi bien ses réseaux que sa bonne connaissance du mercato pour parvenir à renforcer Nice à moindre coût… notamment pour le poste de latéral droit. Le club azuréen souhaite apporter de la densité et de la concurrence à un poste trop souvent délaissé par un Youcef Atal trop souvent trahi par son physique.

Nice veut faire revenir Ricardo Pereira !

Après avoir exploré différentes pistes, l’OGC Nice a fait de Ricardo Pereira une priorité. Révélée par Nice Matin il y a plus de deux semaines, cette piste a pris de la consistance ces derniers jours. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Ricardo Pereira est clairement poussé vers la sortie par Leicester City, fraichement relégué en Championship, qui souhaiterait vendre un joueur qui évolue pourtant chez les Foxes depuis 2018 (123 matches - 9 buts marqués, 14 passes décisives délivrées et une Coupe d’Angleterre remportée).

De son côté, Nice tente de récupérer le joueur en prêt selon nos informations. L’international portugais de 29 ans, qui a déjà joué à Nice entre 2015 et 2017 (ndlr: il était prêté par le FC Porto), est quant à lui emballé à l’idée de revenir sur la Côte d’Azur dans un club qu’il connaît bien et au sein duquel il n’a laissé que des bons souvenirs. Bien que blessé à plusieurs reprises ces dernières saisons, l’ancien joueur du FC Porto, est une valeur sûre du football européen à son poste. Durant ses premières saisons en Angleterre, il était considéré comme l’un des meilleurs latéraux de Premier League grâce à sa vitesse, ses dribbles et ses nombreux duels remportés en un contre un. Un bien joli coup tenté par Florent Ghisolfi, qui a quoiqu’il arrive plus d’un tour dans son sac en cas d’échec du dossier Ricardo Pereira.