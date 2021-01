Barça : Ronald Koeman respectera la décision de Leo Messi

La suite après cette publicité

En début de semaine, Lionel Messi a livré une longue interview sur sa situation en club. Il y affirme n'avoir encore rien décidé pour son avenir, alors que son contrat se termine en juin, et qu'il peut d'ores et déjà signer où il le souhaite pour la saison prochaine. Cela ne semble pas tracasser plus que cela Ronald Koeman. Le coach néerlandais explique en conférence de presse qu'il respectera quoi qu'il en soit la décision de la Pulga.

«Il faut voir sa situation. Il a fait cette interview et a dit qu'il n'avait pris aucune décision. Il faut le respecter. Tout joueur qui met fin à son contrat est libre de décider ce qu'il souhaite faire. C'est un joueur qui manifestera toujours qu'il veut le meilleur pour le Barça. Ce n'est pas un problème car il n'y a encore rien de défini. Sa décision doit être respectée» explique-t-il à la veille du déplacement à Huesca (à suivre en live sur notre site) en Liga.